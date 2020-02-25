"عبدالله الباكري" يشيد بجهود مركز الملك سلمان في اعادة تأهيل الاطفال المجندين والمتأثرين بالحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أشاد وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري بجهود ودعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية في مختلف مجالات الحياة ومنها مشروع إعادة تأهيل الاطفال المجندين والمتأثرين بالحرب واعادة تأهيلهم جراء تجنبدهم من قبل مليشيات الانقلاب الحوثية الايرانية.



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ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، أكد الباكري في كلمته في حفل اختتام الدفعة السادسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع التأهيل الذي يموله مركز الملك سلمان وتنفذه مؤسسة وثاق للتوجه المدني، أن تجنيد الاطفال من قبل مليشيات الحوثي يعد جريمة بحق الطفولة وخرق لكل المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الاطفال.

من جانبه اوضح مدير مشروع تأهيل الاطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن عبد الرحمن القباطي ،بأن المشروع يختتم اليوم بتأهيل 27 طفل ليكون بذلك قد تمكن من إعادة تأهيل (481) طفل من خلال (19) دورة منذ بدء المشروع ،منهم( 322)طفل مجند (159 )متأثر بالحرب بينهم العشرات ممن تعرضوا لاصابات مباشرة وبتر لاحدى اطرافهم .

وأشار القباطي الى أن الأطفال المجندين والمتأثرين يتلقون خلال دورات إعادة التأهيل برامج تأهيل نفسية واجتماعية وتربوية ورياضية من قبل كوادر متخصصة ولديها الخبرة والكفاءة بهدف اعادتهم لممارسة حياتهم الطبيعية والانخراط في العملية التعليمية وقد تخلصوا من الاثار والصدمات التي تخلفها الحرب في نفسياتهم وسلوكهم .