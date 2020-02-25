شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد اقتراب هذه القوات من السيطرة ....استنفار إماراتي وتعزيزات لـ"الانتقالي" خشية سقوط هذه المحافظة الجنوبية بيد الشرعية..."تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر المجلس الانتقالي الجنوبي، قوات جديدة بمحافظة لحج وسط تصاعد المخاوف من سقوط هذه المحافظة التي تعد بمثابة البوابة الشمالية لعدن بيد قوات الشرعية. وقالت مصادر قبلية أن الانتقالي دفع بكتيبة من قوات الحزام الأمني إلى خور العميرة بمديرية المضاربة ونشرها في معسكر مستحدث هناك. جديد "الخليج 365" Advertisements وتعد مديرية المضاربة احدى مناطق امتداد قبائل الصبيحة التي تسكن الأطراف الشمالية الغربية لعدن. وكانت الامارات دفعت في وقت سابق بقائد الحزام الامني عمر الصبيحي لزيارة الصبيحة والبحث عن علاقات وطيدة مع القبائل بالتزامن مع دفع السعودية بقوات خفر السواحل جوا إلى قاعدة العند تمهيدا لنشرهم في معسكر بمنطقة خراز بمديرية طور الباحة. كما نفذت الفصائل الموالية لها في الجانب الشمالي من لحج وتحديد في ردفان تدريبات بالذخيرة الحية وهو ما يعكس قلق اماراتي من سقوط لحج بيد قوات الشرعية وتأثير ذلك على عدن -معقل الانتقالي- والتي تعتبر الان شبه محاصرة بفعل انتشار قوات الشرعية في الطرف الشرقي منها وتحديدا في ابين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : بعد اقتراب هذه القوات من السيطرة ....استنفار إماراتي وتعزيزات لـ"الانتقالي" خشية سقوط هذه المحافظة الجنوبية بيد الشرعية..."تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.