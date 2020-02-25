شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مقتل فنان مصري شهير بطريقة بشعة ..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الأجهزة الأمنية المصرية لغز العثور على جثة فنان ممثل شاب في شقته بمنطقة "حدائق المعادي".

وبينت التحريات أن شابا يدعى "محمود - وشهرته "كاميروني" - يبلغ من العمر 33 سنة قُتل على يد صديقه الذي يٌدعى الحمد.

جديد "الخليج 365"

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وأشارت التحريات إلى أن "كاميروني" يعمل ممثل وشارك في أدوار بعض الأعمال الفنية في مصر.

وفي يوم الحادث ، وقف المجني عليه في شرفة منزله ليبحث عن شخص يحضر له بعض الأطعمة نظرًا لتعرضه لإصابة في قدمه قبل يومين من الحادث.

وبالفعل حضر صديقه "الحمد" واشترى له ما أراد ، وصعد إلى شقته ، وجلسا سويا ، لكن دب بينهما خلاف ، فقام المجني عليه بالخوض في عرض شقيقة القاتل و أمه ، وهي الإهانة التي لم يقبلها فاستل سكينا و سدد طعنات لـ"كاميروني" حتى أرداه قتيلا.