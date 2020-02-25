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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الشعب المصري يودع الرأيس الأسبق حسني مباركىبعد نقله سرياً إلى مستشفى الجلاء

وكالات | 25 فبراير | المسيرة نت: توفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عاما، بحسب ما ذكرت صحف مصرية محلية.

وكتب علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عبر حسابه الرسمي "تويتر"، أن والده أجرى عملية جراحية، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وبدأ مقربون من علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق في نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لا تزال فيه عائلته ملتزمة بالصمت ولم تصدر أي بيان رسمي بشأن الوفاة.

وكان علاء مبارك قد أعلن، في 24 يناير الماضي، أن والده أجرى عملية جراحية ويتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

جديد اب برس

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