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عدن - ياسمين التهامي - طفل يمني يتزوج ويشغل مواقع التواصل الاجتماعي ... يبلغ من العمر 11سنه

اثار طفل يبلغ من العمر 11سنه وهو يقوم بعقد قرانه على فتاه من نفس منطقته .

وقال مصدر محلي أن الطفل صالح الواقدي عقد قرانه ليتزوج من فتاة مقاربة لسنه بأحد مناطق الضالع .

وشن ناشطون هجوما واسعا على السلطات وعلى الشيخ الذي قام بعقد قران الطفل متسائلين أن كيف يقوم الشيخ بعقد قران طفل لايعرف معنى الزواج ؟ وتشهد مناطق مختلفة من اليمن حالات لزواج اطفال قصر من الجنسين وسط غياب للجهات المختصة . جديد اب برس Advertisements

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