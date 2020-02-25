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عدن - ياسمين التهامي - كورونا يصل إب وإحتجاز لحالات مشتبه بها ورعب وسط السكان

كشفت مصادر طبية في محافظة إب، وسط اليمن، عن احتجاز السلطات الصحية في المحافظة،11 شخصًا عادوا حديثاً من الصين، التي تشهد انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا.

وقال مصدر في مكتب الصحة بالمحافظة، إن السلطات الطبية تحتجز احترازياً 12 شخص وصلوا إلى مدينة إب، في الـ 11 من الشهر الجاري، للاشتباه بإصابتهم بفيروس “كورونا” بعد عودتهم من جمهورية الصين، وفقًا لما نقله احدى موقع الأخبار.

جديد اب برس

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وأوضح المصدر الذي لم يسميه الموقع، أن المحتجزين تم وضعهم في سكن طبي “سكن الصينيين” بجوار مستشفى ناصر بالمدينة القديمة، ولم يتسنى لنا التأكد من مصدر طبي في المحافظة.

وعقب انتشار الأنباء التي تفيد باحتجاز الأشخاص في حي سكني، تداعى عقال ووجاهات المنطقة، ووجهوا رسالة إلى الجهات المعنية بإخراج المحتجزين من أحيائهم السكنية واحتجازهم في حجر صحي ملائم خارج المدينة