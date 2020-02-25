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عدن - ياسمين التهامي - (صور+تفاصيل) اخطر من ابو علي الحاكم ... الاعلان عن مقتل القيادي في جماعة الحوثي الذي اثار رعب السعودية

لقى احد القيادات العسكرية البارزة التابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعه بغارة لطيران التحالف العربي في جبهة نهم"شرقي صنعاء" وذكرت مصادر مطلعة، إن المدعو عبدالعزيز محمد صالح المهرم، وهو احدى القيادات العسكرية البارزة في المليشيات قتل بغارة لطيران التحالف في جبهة نهم جديد اب برس Advertisements والصريع المهرم تدرب على يد خبراء ايرانيين وعمل تحت اشرافهم في تركيب وتحويل انظمة صواريخ جوية اسمتها الميليشيا (ثاقب ) الى صواريخ جو أرض

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