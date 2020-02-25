شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" ملابسها تسبب لها الإحراج أمام الجماهير ... حلا الترك كبرت وازداد وزنها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" ملابسها تسبب لها الإحراج أمام الجماهير ... حلا الترك كبرت وازداد وزنها

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات التي التقطت للفنانة الشابة حلا الترك ولفتت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.

جديد اب برس

Advertisements



وأدت حلا خلال الحفل الذي أقيم لمناسبة ميثاق العمل الوطني البحريني مجموعة من أغنياتها وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

أما أكثر ما أثار الانتباه فهو مظهرها حيث ارتدت تصميماً على شكل جامبسوت بكم واحد. وأشار الكثير من الناشطين على الحسابات التي أعادت نشر الصور والمقاطع على “إنستغرام” إلى أنها كبرت وأصبحت راشدة وأن هذا يبدو واضحاً من خلال إطلالتها.

ورأى آخرون أنها اكتسبت الوزن وأنها لم تعد طفلة. ونشرت حلا مقطعاً من الحفل على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات وبدا من خلاله أنها باتت تتمتع بنضج الصوت أيضاً وحققت أكثر من 58 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جداً إلا أنها واصلت منع خاصية التعليقات.

ويشار إلى أنها أثارت موجة من الجدل مؤخراً أثناء حلولها ضيفة على برنامج “كاربول كاريوكي” الذي يقدمه هشام الهويش على شاشة قناة دبي. فقد اعتبرت أن الفضل في ما وصلت إليه يعود إلى الفنانة أحلام. واعتبر الكثيرون أنها تتنكر لوالديها