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عدن - ياسمين التهامي - شاهدوا كيف كان مصيره المؤلم اليوم في المملكة ... الإعلامي السعودي الشهير “داوود الشريان“ الذي اختفى قبل 20يومًا؟

ذكر حساب "معتقلي الرأي" أن هناك أنباء عن اعتقال الإعلامي السعودي البارز داوود الشريان المحسوب على السلطات في المملكة. وقال الحساب المهتم بشؤون المعتقلين السعوديين في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن هناك "أنباء عن اعتقال الإعلامي داوود الشريان، وذلك بعد اختفائه منذ مطلع فبراير الجاري". جديد اب برس Advertisements ووفقاً لـ "معتقلي الرأي" فإن الشريان قد أعفي من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون في سبتمبر 2019. وكان حساب "عاجل السعودية"، المقرب من أجهزة صنع القرار في السعودية، نشر على "تويتر" تغريدة عن اعتقال الشريان، إلا أنه حذفها بعد وقت قليل من نشرها. وفي مارس 2019، أعلنت قناة "SBC" السعودية، إيقاف برنامج "مع داود" الذي يقدمه الإعلامي السعودي، وذلك بعد عرض 6 حلقات منه فقط، تناول خلالها مواضيع قال البعض إنها "كشفت عورة المجتمع". وجاء التوقُّف المفاجئ، بحسب ما ذكر موقع "سبق" المحلي، ليثير جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح الوسم المتصدر في السعودية حينها. وناقش البرنامج، الذي بدأ عرضه مطلع فبراير 2019، خلال 6 حلقات، قضايا اجتماعية كان أبرزها هروب الفتيات، والأحياء العشوائية، وحلقة عن الأجنبيات المتزوجات من سعوديين، والعكس. وبعد عرض كل حلقة من هذا البرنامج، كانت تظهر ردود الفعل الغاضبة من قطاع من السعوديين عبر موقع "تويتر". عاجل

أنباء عن اعتقال الإعلامي #داود_الشريان وذلك بعد اختفائه منذ مطلع فبراير الجاري.

يُشار أن الشريان قد أعفي من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون في سبتمبر 2019. pic.twitter.com/VhWFf6icWM — معتقلي الرأي (@m3takl) https://twitter.com/m3takl/status/1231911013613735936?ref_src=twsrc%5Etfw

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