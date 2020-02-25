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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" بعد أن ضحكت بشكل هستيري على الهواء مباشرة بعد تقرير الإعلامي محمد العرب ... هكذا كان مصيرها اليوم مذيعة قناة العربية منتهى الرمحي

بعدما انتشار مقطع فيديو للإعلامية الأردنية منتهى الرمحي ودخلوها في موجة ضحك هستيري على الهواء مباشرة، أكدت أنباء، أن قناة العربية استبعدت الإعلامية الأردنية ومنعتها من الظهور على الشاشة أو تقديم الأخبار لمدة أسبوعين. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لمذيعة قناة “العربية” الاردنية منتهى الرمحي وهي تدخل في موجة ضحك هيستيريه في أعقاب بث تقرير للمراسل محمد العرب من اليمن. جديد اب برس Advertisements مذيعة قناة العربية “منتهى الرمحي”

وتباينت ردود الأفعال حول تصرف المذيعة الأردنية “الرمحي” التي ظهرت قبل أيام وهي تغرق في موجة ضحك ولم تتمكن من إكمال نشرة الأخبار، ما جعلها عُرضة لموجة هجوم وانتقادات واسعة، إذ إنها إعلامية لها خبرتها الطويلة في مجال الإعلام، وعليها أن تعرف كيف تتعامل مع تلك المواقف وكيف تسيطر على نفسها في حال تعرضت لطارئ على الشاشة.

ولم تصدر القناة أي إعلان رسمي بإيقاف الإعلامية، إلا أنها كذلك لم تنفي تلك الأنباء.

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