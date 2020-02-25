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عدن - ياسمين التهامي - 21 محاميًا يمرغون أنفه في التراب ... الداعية وسيم يوسف وحيدًا في قاعة المحكمة

نظرت محكمة جنح أبوظبي، يوم الأحد، في 5 قضايا رفعها وسيم يوسف على أشخاص؛ يتهمهم فيها بسبه وقذفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقررت المحكمة حجز 4 قضايا للحكم في جلسة 4 مارس/ آذار المقبل، كما قررت تأجيل نظر الدعوى الخامسة إلى جلسة 8 مارس؛ بسبب تغيب المتهم، لارتباطه بمهمة عمل خارج الدولة، بعدما قدم المحامون ما يثبت ذلك. وشهدت الجلسة حضور 21 محاميا متطوعا للدفاع عن المتهمين، و4 محامين عن الشاكي وسيم يوسف. جديد اب برس Advertisements ودفع محامو المتهمين، بعدم جواز نظر الدعوى؛ كونها رفعت بعد مرور الفترة القانونية على حق التقاضي، والتي تبلغ 3 أشهر، كما دفعوا بحق المتهمين في انتقاد ما يخالف عقيدتهم. وأكد دفاع المتهمين على ”كيدية الاتهامات، وعدم وجود سابق معرفة بينهم وبين الشاكي“، مشيرين إلى أن ”آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل وخارج الإمارات تصدت لأفكاره، ولكنه انتقى البعض منهم وحرر في حقهم دعاوى قضائية؛ لمكانتهم الاجتماعية“. وبلغ عدد القضايا ”السب والقذف“ المرفوعة من قبل وسيم يوسف، ضد مواطنين ومقيمين في الإمارات 19 قضية، يتهمهم فيها بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم صدور أحكام غيابية في ثلاث قضايا منها ضد متهمين غادروا الدولة، فيما لا تزال 16 قضية منظورة أمام محكمة جنح أبوظبي. وكان وسيم يوسف قد تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أشهر؛ بسبب آرائه حول ”صحيح البخاري“، وقال يوسف إنه تقدم بـ 163 بلاغا على حسابات في ”تويتر“. وأضاف في تغريدة سابقة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: ”صبرت كثيرا لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا أقسم بالله لن أتنازل عن حقي … والقضاء بيننا“.

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