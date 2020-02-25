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عدن - ياسمين التهامي - حدث لها مالم يكن في الحسبان ... شيماء الدوسري طالبت بفتح بارات ومرقص باب الحرم الملكي
هاجمت الناشطة الاجتماعية السعودية شماء الدوسري، منتقدى سياسات الانفتاح في السعودية، ودعت إلى افتتاح “بارات” قرب بيت الله الحرام في مكة.
وانتشر مقطع مصور لناشطة السعودية دعت فيه إلى الانحلال والانفتاح في المملكة، ووصل الأمر بها إلى دعوة الدولة لفتح “بارات” حانات للخمور في مكة المكرمة “قبلة المسلمين”
جديد اب برس
سعودية تدعو لفتح بارات في مكة ونشرت شماء الدوسري فيديو على حسابها في سناب شات وجّهت حديثها فيه إلى المسلمين في أنحاء العالم الذين يأتون لأداء المناسك وقالت: “احنا بالسعودية أحرار .. ان شاء الله الدولة تفتح بارات في مكة .. ما حد له دخل فينا .. ما لكم من السعودية إلا الحرم صلوا وطلعوا”.حسب قولها
وأثار تصرف شماء الدوسري غضب نشطاء التواصل الاجتماعي، فأطلقوا عليها مسميات عديدة منها “امرأة أبو هلب”، “حمالة الحطب”، “أم جميل”.
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