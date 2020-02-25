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عدن - ياسمين التهامي - هل اليمن من بينهم ؟ ... فيروس كورونا يظهر في 6 دول عربية حتى الآن ... مخاوف من تحوله لوباء عالمي

ازداد عدد الدول العربية التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس “كورونا” الجديد إلى 6، بعد إعلان البحرين والكويت والعراق عن تسجيل إصابات، امس الاثنين، لتنضم إلى الإمارات ولبنان ومصر. وأعلنت السلطات الكويتية عن إصابة 3 أشخاص عائدين من إيران بالفيروس، بينهم مواطن سعودي، كما أعلنت البحرين بدورها تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لدى مواطن قادم من إيران أيضا. جديد اب برس Advertisements وقالت وزارة الصحة العراقية امس الاثنين، إن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية (إيراني الجنسية)، أظهرت إصابته بالفيروس. وكانت السلطات اللبنانية كشفت في وقت سابق عن تسجيل إصابة واحدة بالفيروس لمواطنة لبنانية آتية من مدينة قم الإيرانية، فيما أكدت مصر تسجيل أول إصابة لدى شخص أجنبي تماثل للشفاء لاحقا. ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المكتشفة في دولة الإمارات العربية المتحدة 13 حالة، تم شفاء 3 حالات منها، حسب روسيا اليوم. وظهر الفيروس القاتل لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في أواخر شهر ديسمبر المنصرم، وانتشر إلى عدد من مقاطعات الصين وإلى أكثر من 25 دولة حول العالم.

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