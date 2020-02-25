شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" بعد دقائق من وصول امير قطر الى الاردن ... مجزرة تدمي القلوب في الاردن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أردنيون ينحرون جمالا على طريق المطار لدى مرور موكب أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد الذي وصل إلى #الاردن في زيارة رسمية وكان في استقباله بمطار الملكة علياء أخيه جلالة الملك #عبدالله_الثاني ..#الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثاني
?ref_src=twsrc%5Etfw">February 23, 2020
أردنيون ينحرون جمالا على طريق المطار لدى مرور موكب أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد الذي وصل إلى #الاردن في زيارة رسمية وكان في استقباله بمطار الملكة علياء أخيه جلالة الملك #عبدالله_الثاني ..#الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثاني pic.twitter.com/xuOFWl68KT
Advertisements— جابر الحرمي (@jaberalharmi)
أردنيون ينحرون جمالا على طريق المطار لدى مرور موكب أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد الذي وصل إلى #الاردن في زيارة رسمية وكان في استقباله بمطار الملكة علياء أخيه جلالة الملك #عبدالله_الثاني ..#الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثاني pic.twitter.com/xuOFWl68KT— جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 23, 2020
1,930
أردنيون ينحرون جمالا على طريق المطار لدى مرور موكب أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد الذي وصل إلى #الاردن في زيارة رسمية وكان في استقباله بمطار الملكة علياء أخيه جلالة الملك #عبدالله_الثاني ..#الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثاني pic.twitter.com/xuOFWl68KT— جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 23, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر "فيديو" بعد دقائق من وصول امير قطر الى الاردن ... مجزرة تدمي القلوب في الاردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.