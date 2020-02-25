شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الشرعي يكشف عن مفاجأة صادمة ... وفاة إعلامية شهيرة داخل شقتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وفاة إعلامية كويتية عثر عليها جثه في شقتها بعد إختفائها لأيام، حيث تبين بعد رفع الجثه للطب الشرعي بأنها توفيت نتيجة تعاطي المخدرات وتم إلقاء القبض على شاب متهم بمشاركتها التعاطي ومشتبه بأنه من يجلب المخدرات لها، وتم إحتجازة على ذمة التحقيق!!#الكويت #السعودية #الإمارات #البحرين

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