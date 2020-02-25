شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. طيران التحالف «يصطاد» الحوثيين بدقة شديدة في جبهة نهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. طيران التحالف «يصطاد» الحوثيين بدقة شديدة في جبهة نهم

وثّق مقطع فيديو جديد عمليات استهداف قامت بها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات الحوثيين في جبهة نهم (شرقي صنعاء). ويظهر الفيديو لحظة استهداف عربة عسكرية بها عناصر حوثية ومحملة بالأسلحة ومستودع أسلحة وعتاد بغارات جوية، والانفجارات الهائلة التي أتبعتها. جديد اب برس Advertisements وتشهد جبهة نهم وجبهات مأرب والجوف شرق وشمال صنعاء منذ أكثر من شهر معارك عنيفة بين الحوثيين وقوات الجيش الوطني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. طيران التحالف «يصطاد» الحوثيين بدقة شديدة في جبهة نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.