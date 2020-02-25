[ حضرموت: السلطة المحلية بالقطن تفرض عقوبات مالية على المعلمين المضربين ]

أصدرت السلطة المحلية بمدينة القطن بوادي حضرموت، "شرقي اليمن"، عقوبات مالية على المعلمين المضربين عن التعليم بعد قرار استئناف العملية التعليمية.



ووجهت السلطة المحلية بالقطن، إدارة التربية، بإيقاف راتب أي معلم لا يلتزم برفع الاضراب، وعطفاً على ذلك أصدر مكتب التربية والتعليم بمدينة القطن، تعميماً لكافة مدراء المدارس والثانويات ورياض الأطفال، أكد خطاب السلطة بشأن إيقاف رواتب كافة المعلمين والإداريين الغير ملتزمين برفع الاضراب.



وكانت مدراس وادي وصحراء حضرموت، قد شهدت إضراباً للمعلمين منذ بداية الفصل الحالي، مطالبين الحكومة بصرف مستحقات مالية.



وأقرت وزارة التربية والتعليم، البدء في العملية التعليمية الفعلية للفصل الدراسي الثاني، بدءاَ من بداية الاسبوع الجاري 22 فبراير، على أن ينتهي حتى 21 رمضان القادم، الموافق 14 مايو.

