شكرا لبحثكم عن خبر عاجل انتحار معتمرة في مكة المكرمة .. والمفاجأة في جنسيتها ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ي ظروف ما تزال مجهولة وغامضة أقدمت معتمرة سودانية على الانتحار في مكة المكرمة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فإن المعتمرة السودانية أنهت حياتها، اليوم الإثنين، بعدما قفزت من الدور الثاني من مقر سكنها بحي جرول بالعاصمة المقدسة.

على الفور انتقلت الجهات الأمنية لموقع الحادث، بعد ورود بلاغ بالواقعة.

وقامت الجهات الأمنية بفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادث، وذلك بعد أن تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

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