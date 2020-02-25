شكرا لبحثكم عن خبر عادل الحالمي : قوات الامن افرجت عن قيادات لواءين تابعين للمقاومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال القيادي في المقاومة الجنوبية بعدن عادل الحالمي ان سلطات الامن بعدن افرجت عن قياديين في المقاومة اعتقلا خلال عملية مداهمة لفندق بعدن قبل يومين.

وقال الحالمي في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان القوات الامنية افرجت عن قائدي لوائي النصر والتحالف .

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واشار الى ان عملية الافراج تمت عقب وساطة قادها اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة .

وتم الافراج عن العميد الطالبي والشيخ بجاش الصبيحي بالاضافة الى مرافقيهم .