شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية تطالب ”واشنطن“ بإجراءات تجبر ”الانتقالي الجنوبي“ على تنفيذ ”اتفاق الرياض“ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتهم وزير الخارجية محمد الحضرمي، الاثنين 24 فبراير/شباط، مايسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس برعاية سعودية قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وشدد الحضرمي، خلال لقائه، في الرياض، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن جنيد منير، وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض "في ضوء استمرار عرقلة التنفيذ من قبل المجلس الانتقالي".

كما أكد الحضرمي على أهمية التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض، مجدداً "حرص الحكومة على تنفيذه"، مثمّنا "الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل ذلك".

وتطرق الحضرمي، إلى مشكلة خزان صافر النفطي العائم في ساحل محافظة الحديدة، متهما جماعة الحوثيين بـ"رفض، وبشكل قاطع، كل المحاولات الرامية لمعالجة هذه القضية التي قد تؤدي إلى أكبر كارثة بيئية لن تهدد اليمن فقط ولكن المنطقة والعالم بأسره".

وجدد المطالبة بـ"ضرورة التحرك العاجل من مجلس الامن والمجتمع الدولي لمنع حصول هذه الكارثة".

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وكانت الأمم المتحدة أعلنت في آب/أغسطس 2019، أنها بصدد معالجة وضع الخزان النفطي العائم (صافر)، الذي يبعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة (جنوب غربي اليمن)، ويحوي أكثر من مليون برميل من خام مأرب الخفيف، عقب تحذيرات أطلقتها الحكومة من احتمال وقوع كارثة بيئية بفعل تسرب النفط.

ويشكل الخزان العائم نقطة خلاف بين الحكومة اليمنية و"الحوثيين" حول كيفية التصرف بعائدات الكميات المخزنة فيه، إذ تصر الحكومة على بيعها وتوريد قيمتها إلى البنك المركزي في عدن، في حين تشترط جماعة الحوثي وضع آلية لبيع النفط مقابل توفير البنزين والديزل والغاز لكافة مناطق اليمن، وتوريد ما يتم بيعه إلى بنكي صنعاء وعدن لدفع رواتب الموظفين العموميين كل في نطاق سيطرته.

كما اتهم وزير الخارجية "الحوثيين" بـ"إعاقة المساعدات الإنسانية"، مشيراً الى "ما يترتب على ذلك من مضاعفة لمعاناة اليمنيين"، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه انتهاكات الحوثيين".

من جهته، أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية، حسبما نقلت عنه "سبأ" دعم الولايات المتحدة للحكومة الشرعية في اليمن".

وأشاد بـ"الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها".