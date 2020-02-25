شكرا لبحثكم عن خبر عاجل تطورات عسكرية متسارعة - قوات الجيش الوطني تشن هجوما عنيفاً على مليشيا الحوثي في الجوف وتواصل تقدمها نحو السيطرة الكاملة على أهم المناطق الإستراتيجية قبل إعلان التحرير الكامل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان قوات الجيش الوطني شنت هجوماً مباغتا على مواقع المليشيات الحوثية بمفرق الجوف.

وأوضحت المصادر ان قوات الجيش مدعومة بأبناء القبائل قد تمكنوا من تطهير عددًا من المواقع التي كانت المليشيات الحوثية تتمركز فيها وكبدت المليشيات الانقلابية خسائر في الأرواح والعتاد.

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وأشارت المصادر، إلى ان القوات الحكومیة تخوض معارك عنیفیة في ھذه الاثناء وأن المعارك ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة.

وذكرت المصادر، أن ملیشیا الحوثي تكبدت خسائر كبیرة وان الجیش الوطني تمكن من تدمیر عدد من آلیات العسكریة للحوثیین.

وأفادت مصادر محلية اخرى ان تعزيزات عسكرية وقبلية كبيرة قد وصلت مساء اليوم السبت إلى جبهات القتال في محافظة ‎الجوف دعما للعمليات العسكرية ضد المليشيات الحوثية، مشيرة بأن محافظ الجوف اللواء امين العكيمي وقيادة المنطقة العسكرية السادسة وعدد من قيادات الجيش الوطني كانوا في مقدمة مستقبلي تلك القوات. وفي السياق ذاته أفادت مصادر أخرى ان مقاتلات التحالف العربي استهدفت اليوم السبت بغارة جوية طقم عسكري محمل بعناصر حوثية في جبهة جبال الساقية جنوب غربي الجوف ومقتل جميع من كانوا على متنه.