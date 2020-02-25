شكرا لبحثكم عن خبر صعدة.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في البقع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدت القوات الحكومية، فجر الاثنين 24 فبراير/ شباط 2020م، هجوماً واسعاً شنته مليشيا الحوثي نحو سلسلة جبال رشاحة المطلة على صحراء البقع، بمحافظة صعدة.

وأكدت مصادر عسكرية وحدات من لواء التوحيد أفشلت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية على المحور الغربي من سلسلة جبال رشاحة، في مواجهات عنيفة استمرت لساعات.

وبحسب المصادر، استخدم في المواجهات مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بمشاركة وحدة المدفعية التابعة للواء.

يذكر أن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.