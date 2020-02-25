شكرا لبحثكم عن خبر توافد قبائل جنوبية بشكل غير مسبوق واعتقال قيادي عسكري كبير .. مقابل إرغام الإمارات على تنفيذ مطالبها فوراً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أجبرت قبائل جنوبية قوات الأمارات على الخضوع لمطالبها والإفراج عن أبناءها التي إعتقلتهم قوات مواليه لها قبل يومين في عدن .

اطلقت السلطات الامنية ٨ من قيادات الصبيحة الذين تم اعتقالهم في عدن قبل يومين.

وقال مصدر أمني ان المجلس الانتقالي اعتقل قيادات من الصبيحة وعددهم ٨ واليوم افرج عنهم جميعا ومنهم العميد الطالبي والشيخ بجاش محمد علي وتم تسليمهم الى قيادة حزام الصبيحة.

واعتقلت قبائل الصبيحة في محافظة لحج، الاثنين، قيادي بارز في قوات تابعة للإمارات في الساحل الغربي، رداً على اعتقال قوات التحالف أبنائها في العاصمة المؤقتة عدن.

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ووفقا لمصادر محلية فإن مسلحين من قبيلةالأغبرة اعترضوا فجر اليوم، موكب قيادي رفيع بألوية العمالقة في الخط الساحلي الرابط بين المخا ومدينة عدن، واعتقلوه مع 12 من مرافقيه.

مضيفة أن وساطة كبيرة وصلت إلى منطقة الأغبرة بهدف الإفراج عن المعتقلين.. وتعهدت بإطلاق سراح العميد الطالبي الأغبري ومرافقيه الذين اعتقلتهم قواتالتحالف، السبت الماضي.

وكلفت لجنة الوساطة قائد الحزام الأمني في الصبيحة التابع للانتقالي، وضاح عمر سعيد، بمتابعة قضية الإفراج عن معتقلي قبيلة الأغبرة.

ودفعت قواتالحزام في قطاع مديرية المضاربة أمس الأحد، بكتائب عسكرية إلى منطقة خور العميرة تحت مبرر الحفاظ على الأمن والاستقرار، فيما يرى مراقبون أن هدف الانتشار العسكري هو قمع ومواجهة قبائل الصبيحة عقب تهديدها للتحالف بقطع طريق إمداد قواته في الساحل الغربي.