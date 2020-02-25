شكرا لبحثكم عن خبر استنفار إماراتي وتعزيزات لـ"الانتقالي" خشية سقوط هذه المحافظة الجنوبية بيد الشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر المجلس الانتقالي الجنوبي، قوات جديدة بمحافظة لحج وسط تصاعد المخاوف من سقوط هذه المحافظة التي تعد بمثابة البوابة الشمالية لعدن بيد قوات الشرعية.

وقالت مصادر قبلية أن الانتقالي دفع بكتيبة من قوات الحزام الأمني إلى خور العميرة بمديرية المضاربة ونشرها في معسكر مستحدث هناك.

وتعد مديرية المضاربة احدى مناطق امتداد قبائل الصبيحة التي تسكن الأطراف الشمالية الغربية لعدن.

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وكانت الامارات دفعت في وقت سابق بقائد الحزام الامني عمر الصبيحي لزيارة الصبيحة والبحث عن علاقات وطيدة مع القبائل بالتزامن مع دفع السعودية بقوات خفر السواحل جوا إلى قاعدة العند تمهيدا لنشرهم في معسكر بمنطقة خراز بمديرية طور الباحة.

كما نفذت الفصائل الموالية لها في الجانب الشمالي من لحج وتحديد في ردفان تدريبات بالذخيرة الحية وهو ما يعكس قلق اماراتي من سقوط لحج بيد قوات الشرعية وتأثير ذلك على عدن -معقل الانتقالي- والتي تعتبر الان شبه محاصرة بفعل انتشار قوات الشرعية في الطرف الشرقي منها وتحديدا في ابين.