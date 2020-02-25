شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو ضمن سلسلة الهجمات والضربات الموجعة للمليشيا الحوثية .. شاهد الجيش الوطني يدك أوكار الحوثيين شرق صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دكت مدفعية الجيش اليمني، امس الأحد، أوكار ميليشيات الحوثي في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، بالتزامن مع استهداف طيران تحالف دعم الشرعية، مواقع الميليشيات غربي محافظة الجوف.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو، يوضح لحظة استهداف مدفعية الجيش أوكار الميليشيات في جبهة نهم شرق العاصمة.

في ذات السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، بسلسلة غارات، مواقع وثكنات وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي غربي محافظة الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

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وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان، إن مقاتلات التحالف استهدفت خلال الساعات الماضية بعدّة غارات مواقع وثكنات لميليشيات الحوثي في جبهات المصلوب والغيل والمحزمات، ما أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة وآليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

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