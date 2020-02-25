فساد مهول في مأرب تتورط فيه قيادات إخوانية ومسؤولين بالشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

مأرب - الخليج 365

كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الامن الدولي عن فساد مهول في اليمن تتورط فيه قيادات ومسؤولين بالشرعية اليمنية ومنها نهب ايرادات محافظة مأرب التي يسيطر عليها حزب الاصلاح ( اخوان اليمن).



وقال فريق الخبراء انه أطلع على وثائق محاسبية تشير الى عائدات من النفط والغاز بمأرب تعود الى الفترة من يناير / نوفمبر 2018م بلغت اجمالي الايرادات (83.91 مليار ريال يمني).

ونهب حزب الاصلاح هذه المبالغ والايرادات من محافظة مأرب التي يشكوا ابنائها من افتقاره لأبسط الخدمات.

وسخر حزب الاصلاح هذه الاموال لدعم وبناء قوات جيش حزبية تابعة للإخوان المسلمين يقودها الاحمر اضافة لدعم الارهاب بشقيه داعش والقاعدة ، ولا تزال مهمتها غامضة وترفض مواجهة المليشيا الحوثية منذ اربع سنوات.

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فريق الخبراء الدولي أكد ايضاً انه تلقى وثائق تثبت تورط سلطات مأرب وقيادات الجيش هناك بفساد وتهريب مشتقات نفطية وتصدير نفط خام بالتهريب للحوثيين واستخدامهم الاموال للإغتناء الشخصي وتمويل معسكرات ارهابية تعمل خارج نطاق الشرعيةلاهدافهم الخزبية

وفي تقرير المقدم لمجلس الامن اكدت لجنة الخبراء انها اجتمعت بمحافظة البنك المركزي اليمن في عدن وأبلغها ان فرع البنك المركزي بمأرب يواصل العمل خارج نطاق سيطرة الدولة.

واكدت لجنة الخبراء أنها كانت تود زيارة مأرب للإطلاع للتعرف على وضعها مباشرة إلا ان الزيارة لم تتم نتيجة لتوصيات حكومية بان هناك مخاوف أمنية .

حيث جرى الاتصال بمحافظ مأرب بالفيديو حيث أخبر محافظ مارب سلطان العرادة ان فرع بنك مأرب غير مرتبط بنك عدن

وبحسب وصف فريق الخبراء فان العرادة يتهرب من سلطات مأرب لتوريد ايراداتها الى البنك بعدن وذلك مخالف لقرار الرئيس عبدربه منصور وخروج عن السلطة الشرعية التي يديرها الرئيس اليمني ووصف التقرير الجيش المتواجد بمارب بالميليشيات التي تحتضن ارهابيين مطلوبين.