شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال الإماراتي يوزع مساعدات غذائية في راي باغشوة بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الهلال الأحمر الإماراتي، عن توزيع مساعدات غذائية جديدة على الأهالي والأسر معدومة الدخل في محافظة حضرموت.



وذكر الهلال في بيان له، إنه تم توزيع 12 طنا من المساعدات الغذائية لأهالي منطقة راي باغشوة بمحافظة حضرموت

وتابع البيان، أن المساعدات الجديدة تأتي في إطار الدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لحضرموت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الإماراتي يوزع مساعدات غذائية في راي باغشوة بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.