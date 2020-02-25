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سقوط قتلى جُدد من الحوثي من أبناء إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

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سقوط قتلى جُدد من الحوثي من أبناء إب

إب - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بسقوط قتلى جُدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب زجت بهم في محارق الموت الحوثية بعدد من جبهات القتال الأيام القليلة الماضية.

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وذكرت مصادر مطلعة، أن من بين قتلى مليشيا الحوثي من أبناء إب: الصريع شهاب شايف أحمد هزام والصريع خالد غالب حملة وكليهما من أبناء مديرية يريم شمال شرق محافظة إب، ولقيا مصرعهما بنيران القوات الحكومية بجبهات الجوف.

ويأتي هذا بعد يوم من مصرع خمسة آخرين من أبناء إب بجبهات نهم والضالع.

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