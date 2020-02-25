شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقوط قتلى جُدد من الحوثي من أبناء إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

إب - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بسقوط قتلى جُدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب زجت بهم في محارق الموت الحوثية بعدد من جبهات القتال الأيام القليلة الماضية.

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وذكرت مصادر مطلعة، أن من بين قتلى مليشيا الحوثي من أبناء إب: الصريع شهاب شايف أحمد هزام والصريع خالد غالب حملة وكليهما من أبناء مديرية يريم شمال شرق محافظة إب، ولقيا مصرعهما بنيران القوات الحكومية بجبهات الجوف.

ويأتي هذا بعد يوم من مصرع خمسة آخرين من أبناء إب بجبهات نهم والضالع.