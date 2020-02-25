شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مواطن واختطاف شخصين آخرين في إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 إب - الخليج 365 قتل مواطن في محافظة إب، وسط اليمن، فيما اختطف الحوثيون شخصين آخرين.

Advertisements وأضافت مصادر محلية، أن مواطنا يدعى "محمد صالح القاصري" قتل برصاص مسلح بمديرية بعدان شرق محافظة إب، وسط فوضى أمنية تشهدها محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية. كما اختطفت مليشيا الحوثي الإنقلابية إثنين من المواطنين أحدهم بمدينة إب والثاني من مديرية القفر وتقتادهم إلى جهة مجهولة.

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