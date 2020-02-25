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نهب الأراضي يفجر معارك مسلحة في عدن

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة عدن المحتلة، الإثنين، اشتباكات مسلحة في مديريتي المنصورة وخور مكسر على خلفية نزاع على ملكيات أراضٍ وعقارات.

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وقالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة شهدتها منطقة بئر فضل، غرب المدينة، بين مجاميع مسلحة ووحدات عسكرية تتبع مليشيات المجلس الانتقالي، على خلفية نزاع على أراضٍ هناك، بينما تقوم مليشيات الانتقالي بإسناد أطراف في النزاع الدائر بالمنطقة.

 

كما اندلعت اشتباكات في مديرية خور مكسر على خلفية محاولة نافذين البسط على موقع شاليهات يتبع أحد رجال الأعمال ينتمي لمحافظة شبوة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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