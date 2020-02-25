شكرا لقرائتكم خبر عن نهب الأراضي يفجر معارك مسلحة في عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة عدن المحتلة، الإثنين، اشتباكات مسلحة في مديريتي المنصورة وخور مكسر على خلفية نزاع على ملكيات أراضٍ وعقارات.

جديد اب برس

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وقالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة شهدتها منطقة بئر فضل، غرب المدينة، بين مجاميع مسلحة ووحدات عسكرية تتبع مليشيات المجلس الانتقالي، على خلفية نزاع على أراضٍ هناك، بينما تقوم مليشيات الانتقالي بإسناد أطراف في النزاع الدائر بالمنطقة.

كما اندلعت اشتباكات في مديرية خور مكسر على خلفية محاولة نافذين البسط على موقع شاليهات يتبع أحد رجال الأعمال ينتمي لمحافظة شبوة.