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صنعاء - ياسمين الخيامي - لو علم مرشد ايران او الرئيس روحاني بهذا الامر الخطير والصادم فسوف يوقفون دعمهم لـــ "عبد الملك الحوثي" بصورة عاجلة ودون تردد ( صورة ابكت كل الايرانيين )

2020/02/25 الساعة 10:55 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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