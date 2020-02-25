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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس العامودي ولا بن لادن..تعرف على اشهر مغترب يمني جمع المليارات وتولى ارفع منصب في المملكة ولا يزال حيا يرزق حتى الان ( صورة + الاسم )

2020/02/25 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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