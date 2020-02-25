مقتل مواطن وإصابة آخر برصاص مسلحين في إب

قتل مواطن واصيب آخر برصاص مسلحين في محافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.



وقالت مصادر محلية إن مواطن يدعى "محمد صالح القاصري" قتل برصاص مسلح بمديرية بعدان شرق محافظة إب.



وفي مديرية الظهار أصيب المواطن" مطهر فضل فرحان" بإصابات بالغة برصاص مسلح آخر في حادثة جنائية أخرى.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فلتاناً أمنياً زادت معه حدة الجريمة وأعمال القتل اليومية ونهب الممتلكات العامة والخاصة.



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