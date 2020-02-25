شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عـاجل : فضيحة كبيرة وغير متوقعة لأميرة ريما معا الملك سلمان .. وهذا ما حدث معهما .. شاهد (فيديو صادم) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر مقطع فيديو بصورة واسعة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي يظهر الأميرة ريما بنت بندر، وهي تقبل يد الملك سلمان بحضرة وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو.

وعلق أحد رواد تويتر على مقطع الفيديو بالقول :" سفيرة السعودية الأميرة ريما بنت بندر تتقدم بالسلام على عمها الملك سلمان في مشهد أجمّل من الجمال نفسه.

وعلق آخر: " جدها الملك سلمان بن عبدالعزيز الله يحفظه لنا، و جدها الأمير سلطان بن عبدالعزيز الله يرحمه.. وأبوها بندر بن سلطان الله يحفظه و خاله سعود الفيصل الله يرحمه وأنعم وأكرم بالبنت والأب و الجد".

وكتب آخر: " الأب بندر بن سلطان والجد فيصل وسلطان والخال سعود الفيصل.. عن من تتحدث إنها ريما مستقبل السياسة السعودية وفخرها".

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كما علق أحد المغردين : " أنا انظر إليها أيضا كرسالة دبلوماسية للعالم تحمل كيفية احترامنا لكبيرنا وحفاظنا على الجميل من عاداتنا وتقاليدنا .. فما بالك لو كان هذا الكبير هو سلمان بن عبدالعزيز.. خادم الحرمين الشريفين.. ملكنا ووالدنا".





سفيرة السعودية الاميره ريما بنت بندر تتقدم بالسلام على عمها الملك سلمان في مشهد أجمّل من الجمال نفسه 😍



مسامعكم على : يا هلا ياريماااااا ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/pKxEONWhVP — Rehab🇸🇦 (@rehaballl) February 20, 2020

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