شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. صورة نادرة للرئيس الأسبق في مهرجان بعدن توضح بساطته ووطنيته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الباحث محمد الشيخ ، صورة قديمة ونادرة للرئيس الأسبق سالم ربيع علي (سالمين) ، تعود إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي.

وقال الشيخ في تعليق على الصورة رصده " أحداث نت " اليوم، على صفحته بموقع فيسبوك " الرئيس سالم ربيع علي في مهرجان في المعلا عدن منتصف السبعينات يسلم جائزة المهرجان تلفزيون 14بوصه ابيض واسود".

وأضاف ، إنها "صورة تعكس بساطة ووطنية الرئيس سالمين، وبساطة وجمال الحياه في عهده...".

يذكر أن الرئيس الأسبق سالم ربيع علي (سالمين) كان له وللرئيس الأسبق إبراهيم محمد الحمدي ، الفضل في إيقاف الحرب بين شطري الوطن والتسريع بخطوات إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ، منها توحيد المناهج التعليمية وفتح الحدود بين الشطرين لتنقل المواطنين ينهما بالبطاقة الشخصية ، واعتماد ممثل واحد في عدد من الدول ، كل على حدة ، لتمثيل الشطرين وغيرها من الخطوات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية.. وقد كانا على وشك توقيع إعلان إعادة الوحدة إلا أن اغتيال الرئيس الحمدي قبل الموعد بنحو يومين في عام 1977 حال دون ذلك .