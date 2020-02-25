شكرا لبحثكم عن خبر بالاسم والصورة مقاتل في صفوف الحوثيين تنكر لأسم عائلته لسنوات وعند مقتله إتضحت الحقيقة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ناشطون صورة لأحد قتلى الحوثي الذي قالوا انه تنكر لأسم عائلته لسنوات قبل الحرب .
واوضح ناشطون لـ يمن فويس ان الحرب دارت وفجئه سمعوا مقتل القيادي الحوثي جمال الشريف وعند مشاهدتهم للصوره اتضح لهم ان أخفى عائلته وكان يسمى ب جمال الحبابي وهذه تسميته منذ عرفوه منذ دراسته الابتدائية وحتى قبل سبع سنوات منذ آخر مره التقيكوه وهو جمال الحبابي
وتفاجئوا في خبر مقتله وقد اسمه جمال الشريف الحبابي !!!!
واشاروا انه لاعزاء لمن التحق بمسيرة الدجل والكهنوت الحوثي حتى لو كان صديق منذ الدراسة.
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