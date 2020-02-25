شكرا لبحثكم عن خبر تعميم حوثي بتخفيف حدة الخطاب تجاه حزب الإصلاح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر خاصة عن تعميم حوثي لجميع وسائل الإعلام الحوثية وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي التابعة والموالية لهم بتخفيف حدة الخطاب الإعلامي تجاه حزب الإصلاح والمليشيات التابعة لهم.

وأوضحت المصادر، أن التعميم قضى بعدم تناول الإصلاح في وارد خصوم الجماعة أو المناهضين لسلطاتها، وتركيز الخطاب الإعلامي على الخصوم المشتركين للجماعتين.

ويأتي التعميم الحوثي كردة فعل مماثلة للتوجه الإخواني الإصلاحي والمتمثل في تخفيف حدة الخطاب في وسائل إعلامه تجاه مليشيات الحوثي.

وبعد سنوات من وصف إعلام الإصلاح للحوثي بصفات طائفية دينية، بدأت هذه الوسائل في التودد من الحوثي، وهو ما اعتبره مراقبون دليلاً إضافياً على حالة التقارب والتحالف بين الطرفين.