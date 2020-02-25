شكرا لبحثكم عن خبر ضربة قاسمة للحوثيين بإستهداف أبرز مشرف حوثي قبل عدة ساعات .. يدير أخطر العمليات التي تهدد اليمنيين والسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقى احد القيادات العسكرية البارزة التابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعه بغارة لطيران التحالف العربي في جبهة نهم"شرقي صنعاء"

وذكرت مصادر مطلعة، إن المدعو عبدالعزيز محمد صالح المهرم، وهو احدى القيادات العسكرية البارزة في المليشيات قتل بغارة لطيران التحالف في جبهة نهم

والصريع المهرم تدرب على يد خبراء ايرانيين وعمل تحت اشرافهم في تركيب وتحويل انظمة صواريخ جوية اسمتها الميليشيا (ثاقب ) الى صواريخ جو أرض