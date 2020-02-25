شكرا لبحثكم عن خبر تعيين العميد المشوشي أركان حرب لقوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عينت قيادة ألوية الدعم والإسناد، العميد "نبيل حسين المشوشي" أركان حرب لقوات الدعم والأحزمة الأمنية بالمحافظات الجنوبية، إضافة إلى مهامه السابقة.

ويشغل العميد المشوشي منصب قائد للواء الثالث دعم وإسناد، الذي تنتشر قواته في مناطق الساحل الغربي وكذا في محافظة أبين.

ويعد من مؤسسي قوات الحزام الأمني في عدن وهو أول قائد لها عند تشكيلها مطلع 2016.

وكان المشوشي من أبرز قيادات المقاومة الجنوبية في عدن أثناء حرب 2015 وقاد معركة تحرير مناطق الجزء الغربي من المحافظة (بئر أحمد وما جاورها).