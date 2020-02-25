شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. حقيقة تسجيل اول حالة مصابة بفيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد إنتشار شائعات مساء أمس الأثنين عن اكتشاف حالة اشتباه كورونا في مستشفی مدينة تريم بمحافظة حضرموت.

أصدر عمر عبيد عبدهود, مسؤول المراكز و الوحدات الصحية بمكتب الصحة و السكان بمديرية تريم بيانا نفى فيه هذه الشائعات جملة وتفصيلا.

وجاء في نص البيان :

بعد التواصل مع قسم الطوارئ بمستشفى تريم العام و الطاقم الطبي المناوب هناك نؤكد للجميع و نطمئنهم بانة لا توجد اي حالة اشتباه مرض كورونا في مستشفى تريم و لا في مديرية تريم..

و ذلك ردا على الشائعات التي انتشرت هذا المساء عن اكتشاف حالة اشتباه كورونا..

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و نرجو من الجميع عدم بث مثل هذة الشائعات التي تبث الخوف و الهلع بين الناس..

و نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع من شرور الأمراض اللهم آمين..

عمر عبيد عبد هود

مسؤول المراكز و الوحدات الصحية بمكتب الصحة و السكان مديرية تريم.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر محلية أن شخصا اجنبيا تبين حمله للفيروس في مدينة تريم، وتم نقله لمستشفى سيئون للتعامل مع الحالة.