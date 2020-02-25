شكرا لبحثكم عن خبر حريق ينهي حياة نجل قائد الحماية الشخصية للرئيس صالح العميد عزيز مقوله بعد ما حبسه الحوثيون اكثر من مرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب حريق في وفاة الإبن الأكبر لقائد الحماية الشخصية للرئيس السابق علي عبد الله صالح العميد عزيز هزام مقوله في منزله بقرية مقوله سنحان بمحافظة صنعاء .

وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " اليوم الإثنين أن المساعد طارق عزيز هزام الإبن الأكبر للعميد عزيز مقوله - والذي قتل وهو برفقة الرئيس السابق صالح بمنزله في منطقة حده بمنزل الأخير بصنعاء _ توفي اليوم بعد اندلاع الحريق بمنزله بقرية مقوله .

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وأكدت المصادر أن المساعد طارق هزام مقوله والذي يبلغ من العمر ثلاثين سنة توفي بعد تعرض منزله للحريق .

وتشير المعلومات الأولية إلى أن أسباب الحريق يرجع إلى عقب سيجارة للمتوفي طارق عزيز هزام والذي تعرض للسجن من قبل الحوثيين أكثر من مرة كان آخرها قبل أربعة شهور .

ووضحت المصادر أن طارق هزام يعتبر أحد الضباط التابعين للحرس الجمهوري والمقرب من العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح والذي سجن الفترة الأخيرة بتهمة محاولة الهروب للقتال في صفوف العميد طارق والذي يكن له كل الحب والاحترام والمجاهره بذلك وهو ماجعله يتعرض للعديد من الضغوطات والسجن المتكرر.