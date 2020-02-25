شكرا لبحثكم عن خبر عاجل ..قوات الجيش تباغت الحوثيين وتتوغل في مواقع جديدة بجبهة " الجوف" لم تصل اليها منذ اكثر من عامين وسقوط " 70" اسيرا من الميلشيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر في الاعلام العسكري في جبهة " صرواح " في تغريدة عاجلة له سقوط اكثر من 70 أسير حوثي بيد قوات الجيش الوطني واكثر من 150 قتيل وغنايم بالجملة ثقيلة ومتوسطة تشمل دبابات ومدرعات واطقم . وكشفت المصادر عن انتصارات كبيرة للجيش الوطني والقبائل المساندة مشيرة الى أن قوات الجيش تنكنت من التوغل في مواقع جديدة لم تصلها منذ اكثر من سنتين. ونشر حساب الاعلام العسكري في جبهة " صرواح " تغريدة عاجلة قال فيها "حدث في الجوف خلال الـ12 ساعة الماضية سقط اكثر من 70 أسير حوثي بيد قوات الجيش الوطني واكثر من 150 قتيل وغنايم بالجملة ثقيلة متوسطة دبابات مدرعات اطقم وانتصارات كبيرة تمكن فيها الجيش بالتوغل في مواقع جديدة لم يصلها منذ اكثر من سنتين..هو الله".

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