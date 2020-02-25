السعودية تسعد كل اليمنيين بهذا القرار "تفاصيل"

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يزيد بن سلمان - شبوة - فريق سعودي يبدأ تصاميم توسعة وتأهيل طريق العبر بطول 132 كم
أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الاثنين، عن بدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر، بطول 132 كيلو متراً.
وأوضح البرنامج، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن المرحلة الأولى تتضمن الأعمال المساحية، بالإضافة إلى أعمال التصاميم.
وافاد البيان ان المشروع سيشمل إعادة تأهيل وتوسعة مقطع (المختم – غويربان) بطول 40 كيلو مترا، ومقطع (غويربان – الضويبي) بطول 40 كيلو مترا، ومقطع (الضويبي – العبر) 52 كيلو مترا.
يذكر أن طريق العبر يعد شرياناً رئيسياً يربط بين عدة محافظات، فضلا عن كونه يربط بين اليمن والسعودية.
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