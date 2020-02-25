شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. مصادر : تزويد محطات التوليد بعدن بالديزل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر متطابقه بكهرباء عدن أن محطات التوليد بالعاصمة عدن تم تزويدها بصهريج واحد تفاديا لخروجها عن الخدمة بسبب نفاد وقود الديزل .

وبحسب تلك المصادر أن كمية الديزل المرسل يكفي لتوليد حتى عصر غدا الثلاثاء مما يعني خروجها من الشبكة بحال عدم معالجة مشكلة نفاد الوقود و تزويد المحطات بالكمية المقررة لها و بحسب تلك المصادر فإن الجرعات ستكون ساعتين ونصف انطفاء للتيار مقابل ثلاث ساعات ونصف لصي الآن تلك المصادر أشارت إلى اليوم سيرتفع توليد محطة الحسوة إلى خمسين ميجا وات من عشرين ميجاوات بعد أن يتم ادخال غلايه و توربينات عند العاشرة مساء اليوم.

الى ذلك اعتبرت مصادر على صلة بصناعة الطاقة أن وصول الحال إلى تزويد محطات التوليد بصهريج من الوقود مشكلة كبيرة وخطيرة تهدد التوليد سيما وان الصيف قادم وان تخبط الدولة بتوفير وقود محطات التوليد ينذر بكارثة وفي ظل كارثة العجز المتوقع في الصيف بسبب غياب التوليد وتسائلت المصادر عن للمناقصات التي أعلنت عنها الحكومة ممثلة بشركة النفط ومصافي عدن و بإشراف وزارة الكهرباء.

وطالبت المصادر الحكومة ووزارة للكهرباء على القيام بواجباتها تجاه المواطنين من خلال الحفاظ على خدمة الكهرباء وفق اتفاقية الرياض التي اشترطت على الحكومة الاهتمام بالخدمات.