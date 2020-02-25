وعند “محمد العرب” الخبر اليقين

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف موفد قناتي العربية والحدث، محمد العرب، ملخص المعارك في محافظة الجوف بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الساعات الماضية. وقال في تغريدة على تويتر ، بأن قوات الشرعية تقترب من الصفراء مع اندلاع مواجهات عنيفة بالمنطقة. وأكد بأن هناك خسائر كبيرة تكبدتها مليشيا الحوثي بعد مواجهات شرسه بجبهة جبال يام، وأن الطيران السعودي دمر مخازن أسلحة خلف جبل مفصي بالساقية. وأوضح بأن مدفعية الشرعية استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي وأن اشتباكات اندلعت في جبهة حام شمال المتون.

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