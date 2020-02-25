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اشتباكات مسلحة في حي الأصبحي بالعاصمة صنعاء (تفاصيل)

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة اندلعت، الاثنين 24 فبراير / شباط 2020م، في أحد شوارع العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين مجموعتين مسلحتين في حي الأصبحي قرب "سما مول" التجاري.

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ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات تسبب في حالة من الرعب والذعر بين السكان والمارة.

ووفق المصادر فإن الاشتباكات نشبت على خلفية خلاف على قطعة أرض في الحي ذاته.

يشار إلى أن مشاكل الأراضي تضاعفت منذ سيطرة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء أواخر العام 2014.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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