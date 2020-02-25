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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اكتشاف حقل ألغام جديد زرعته مليشيات الحوثي على امتداد 500 متر بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
الحديدة - الخليج 365
اكتشفت الفرق الهندسة التابعة للقوات المشتركة، حقل ألغام جديد زرعته المليشيات الحوثية داخل حي سكني في الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة غربي اليمن.
وأفاد خبير في فريق الهندسة أن الحقل يمتد على نحو 500 متر في حي المسنا القريب من مطاحن البحر الاحمر.
وأضاف أن فريقا هندسيا باشر تفكيك ونزع الحقل وسط ارتياح واسع من أهالي الحي الذين باتت ألغام الحوثي تشكل كابوسا يقض مضاجعهم.
ولفت إلى أن اكتشاف الحقل وتفكيكه ونزعه جاء ضمن الجهود الحثيثة والدؤوبة للقوت المشتركة لمسح المناطق المحررة وعلى رأسها القرى والأحياء السكنية الأكثر تضررا كحي المسنا الذي استشهد العشرات من أهاليه خلال الفترة الماضية معظمهم نساء وأطفال بألغام زرعتها المليشيات الحوثية داخل الحي وفي المزارع والطرقات العامة والفرعية قبل اندحارها من قبل القوات المشتركة.
ويعد هذا الحقل ثالث حقل ألغام من نوعه يتم اكتشافه وتفكيكه من قبل الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة أكبرها يمتد على مساحة كيلو مترين..
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