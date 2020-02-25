المشتركة تبطل مفعول عبوة زرعتها الحوثية بين حيس والخوخة بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة من أبطال مفعول عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بجانب الطريق الرابط بين مديريتي حيس والخوخة في محافظة الحديدة.

Advertisements وقال مصدر ميداني إن مواطنون عثروا على عبوة ناسفة مزروعة بجانب الخط الرابط بين حيس والخوخة حيث قام المواطنون بإبلاغ فريق نزع الألغام والعبوات الناسفة ليتمكن الفريق من تفكيك العبوة الناسفة وابطالها بنجاح. وأكد المصدر أن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية تسللت عبر المزارع المحاذية للطريق وقامت بزرع العبوة الناسفة بجانب الطريق الرابط بين المديريتين. وتواصل مليشيات الحوثي زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات الفرعية والعامة في محاولة منها لإلحاق مزيدا من الأضرار في صفوف المدنيين.

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