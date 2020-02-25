شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يجدد قصفه مواقع للمليشيا في الغيل بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 الخليج 365 ـ الجوف قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 25/شباط/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع للمليشيا في مديرية الغيل بالمحافظة. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وكانت مقاتلات التحالف قد دمرت، في وقت متأخر من مساء أمس، تعزيزات للمليشيا في المحافظة بعد قدومها من صنعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يجدد قصفه مواقع للمليشيا في الغيل بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.