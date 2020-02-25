شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات للمليشيا في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية الليلة الماضية غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة الجوف.

Advertisements وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع أن الغارات استهدفت آليات وتجمعات المليشيا الحوثية في جبهة المحزمات، وأدت إلى تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد. واستهدفت مقاتلات التحالف بعدّة غارات تعزيزات تابعة للمليشيا كانت في طريقها إلى محافظة الجوف قادمة من صنعاء، وأسفرت عن تدميرها، كما أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل للمليشيا الحوثية باتجاه مواقع في جبهة المحزمات، وأجبرتها على الفرار.

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